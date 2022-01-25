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Кременчук, Освіта

Кременчуцький льотний коледж кличе на День відкритих дверей

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 258

 

Захід відбудеться у п'ятницю, 28 січня

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ запрошує майбутніх абітурієнтів та всіх охочих на День відкритих дверей. Інформацію про це опублікували на сайті КЛК.

Під час заходу абітурієнти зможуть дізнатися про особливості вступу на навчання до закладів вищої і фахової вищої освіти в 2022 році. Зокрема, про терміни вступної кампанії, перелік вступних випробувань та сертифікатів ЗНО, які цьогоріч необхідні для вступу, список необхідних документів та формат їх подання до навчальних закладів.

Також під час заходу розкажуть про спеціальності та особливості вступу саме до льотного коледжу. За всіма спеціальностями передбачені бюджетні місця та працевлаштування за фахом.

Де: вулиця Перемоги 17/6.

Коли: 28 січня об 11.00.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: день открытых дверей летный колледж
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