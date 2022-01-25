Договір міни: як кременчужанам нотаріально оформити угоду

Бартер - це прямий безгрошовий обмін товарами або послугами. Він досить давно заклав основи сучасних ринкових відносин, проте не залишився лише на сторінках книжок історії. Договір міни й сьогодні є розповсюдженим способом засвідчення цивільно-правових відносин: лише на Полтавщині протягом року уклали 110 таких договорів.
Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), за умовами такої домовленості кожна зі сторін зобов'язується передати у власність один товар в обмін на інший. Цей правочин має на меті безповоротне відчуження кожною зі сторін належного їй майна. Сторони договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.
Для посвідчення нотаріусом договору міни необхідні наступні документи:
Проте, нотаріус має право витребовувати й інші документи, якщо це необхідно.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.