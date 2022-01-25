Договір міни: як кременчужанам нотаріально оформити угоду

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 281

Бартер - це прямий безгрошовий обмін товарами або послугами. Він досить давно заклав основи сучасних ринкових відносин, проте не залишився лише на сторінках книжок історії. Договір міни й сьогодні є розповсюдженим способом засвідчення цивільно-правових відносин: лише на Полтавщині протягом року уклали 110 таких договорів.

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), за умовами такої домовленості кожна зі сторін зобов'язується передати у власність один товар в обмін на інший. Цей правочин має на меті безповоротне відчуження кожною зі сторін належного їй майна. Сторони договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.

Для посвідчення нотаріусом договору міни необхідні наступні документи:

Документ, що посвідчує особу.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Правовстановлюючий документ на рухоме або нерухоме майно, а у випадку міни земельної ділянки також потрібен витяг із Державного земельного кадастру.

Експертно-грошова оцінка (якщо предметом міни є земельна ділянка або транспортний засіб).

Довідка про відсутність забудов з бюро технічної інвентаризації або місцевої ради (у випадку міни земельної ділянки, на яких відсутня забудова).

Рішення (дозвіл) опікунської ради та свідоцтво про народження (якщо власником (співвласником) майна є фізична особа, яка не досягла 18 років).

Згода співвласників або чоловіка (дружини) та свідоцтво про реєстрацію шлюбу (у випадку міни майна, що перебуває у спільній власності).

Проте, нотаріус має право витребовувати й інші документи, якщо це необхідно.



