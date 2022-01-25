Діти хворіють: у Кременчуці класи у школах відправляють на карантин

Через те, що у Кременчуці хворіють діти, цілі класи у школах відправляють на карантин.
Як повідомив «Телеграфу» очільник департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик, станом на 24 січня на карантин пішли 10 класів (кожного дня їхня кількість зростає):
Також з власних джерел нам стало відомо, що закрили 4 класи у ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка.
Заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик прокоментувала ТЪ, що зараз дитяча захворюваність у місті зросла, перш за все через те, що школярі вийшли на навчання після канікул і контактують між собою у колективах. Крім того, прогнозовано йде чергова хвиля COVID-19.
Якщо хтось у родині захворів на коронавірусну інфекцію, скоріш за все, дитина теж заразиться. І якщо раніше COVID-19 проходив у дітей безсимптомно, то зараз прояви у більшості випадків схожі на симптоми будь-якого гострого респіраторного захворювання – це лихоманка до 39 градусів, біль у горлі, нежить, майже у всіх сухий кашель.
Коли малеча почуває себе недобре, її краще ізолювати від колективу і залишити вдома, щоб не поширювати інфекції (і це стосується не лише коронавірусу, а й інших хвороб).
Тож у випадку, коли батьки не можуть збити температуру за допомогою жарознижуючих препаратів, то краще відвести сина чи дочку до лікаря. Це стосується й кашлю, який триває більше 5-7 днів з наростаючою інтоксикацією (її ознаки – дитина млява, відмовляється їсти), адже можна проґавити пневмонію.
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