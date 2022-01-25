Діти хворіють: у Кременчуці класи у школах відправляють на карантин

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 978 Коментарів: 2

Через те, що у Кременчуці хворіють діти, цілі класи у школах відправляють на карантин.

Як повідомив «Телеграфу» очільник департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик, станом на 24 січня на карантин пішли 10 класів (кожного дня їхня кількість зростає):

у ліцеї №10 «Лінгвіст» – 3 класи;

у гімназії №18, ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум» – по 2 класи;

у ліцеї №17 «Вибір», гімназії №22, ліцеї №30 «Олімп» – по одному класу.

Також з власних джерел нам стало відомо, що закрили 4 класи у ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка.

Заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик прокоментувала ТЪ, що зараз дитяча захворюваність у місті зросла, перш за все через те, що школярі вийшли на навчання після канікул і контактують між собою у колективах. Крім того, прогнозовано йде чергова хвиля COVID-19.

Якщо хтось у родині захворів на коронавірусну інфекцію, скоріш за все, дитина теж заразиться. І якщо раніше COVID-19 проходив у дітей безсимптомно, то зараз прояви у більшості випадків схожі на симптоми будь-якого гострого респіраторного захворювання – це лихоманка до 39 градусів, біль у горлі, нежить, майже у всіх сухий кашель.

Коли малеча почуває себе недобре, її краще ізолювати від колективу і залишити вдома, щоб не поширювати інфекції (і це стосується не лише коронавірусу, а й інших хвороб).

- Якщо дитина маленька і комусь з батьків потрібно за нею доглядати, то листок непрацездатності – на сьогодні це електронний висновок про непрацездатність – формується лише після огляду лікарем, – розповідає Надія Боровик. – Якщо температура на жарознижуючі реагує нормально, а дитина після зниження температури активна, якщо кашель поверхневий, то її можна спостерігати дистанційно. Але якщо змінюється стан, з'являються загрозливі ознаки – лихоманка, яка не коригується, блювання – то таку дитину обов'язково має подивитися лікар.

Тож у випадку, коли батьки не можуть збити температуру за допомогою жарознижуючих препаратів, то краще відвести сина чи дочку до лікаря. Це стосується й кашлю, який триває більше 5-7 днів з наростаючою інтоксикацією (її ознаки – дитина млява, відмовляється їсти), адже можна проґавити пневмонію.