Оце так жінка: знайомилась у клубах, обкрадала, ще й брала кредити на кавалерів

У Горішніх Плавнях затримали 20-річну мешканку Херсонщини, яка окрадала чоловіків з котрими знайомилась в розважальних закладах. Про це повідомили у пресслужбі поліції. Відомо про щонайменше 12 крадіжок у кременчужан і плавнівців. Правоохоронці вилучили речові докази її причетності до серії злочинів.
Правоохоронці здійснюють розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.
Поліція перевіряє фігурантку на причетність до аналогічних злочинів на території Кременчуцького району. Тривають слідчі дії.
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