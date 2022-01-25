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Оце так жінка: знайомилась у клубах, обкрадала, ще й брала кредити на кавалерів

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 603 Коментарів: 1

 

Відомо про щонайменше 12 крадіжок

У Горішніх Плавнях затримали 20-річну мешканку Херсонщини, яка окрадала чоловіків з котрими знайомилась в розважальних закладах. Про це повідомили у пресслужбі поліції. Відомо про щонайменше 12 крадіжок у кременчужан і плавнівців. Правоохоронці вилучили речові докази її причетності до серії злочинів.

- Слідчий повідомив фігурантці про підозру у скоєнні злочинів. Під час досудового розслідування ми з’ясували, що крім викрадення майна та цінностей жінка також оформила кілька кредитів в різних фінансових установах. На даний час вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу, - розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Правоохоронці здійснюють розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.

Поліція перевіряє фігурантку на причетність до аналогічних злочинів на території Кременчуцького району. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: крадіжка Горішні Плавні
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Коментарі: 1

1 441
hunter:
Сьогодні, 20:24

Ну так,а фото где,может кто еще ее узнает.


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