Де в Кременчуці не буде світла 26 січня: адреси
Сьогодні, 19:00
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Причина - планові ремонтні роботи на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попередило кременчужан про те, що 26 січня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на повітряних електромережах та трансформаторних підстанціях.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- б-р Пушкіна, 12, 14;
- вул. Першотравнева, 31/6, 33;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Барвінкова;
- вул. Грушевського;
- вул. Мічуріна;
- вул. Левітана;
- вул. Попова;
- вул. Шишкіна;
- вул. Суворова;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Переяслівська;
- вул. Сумська;
- вул. Підгірна;
- вул. Піщана;
- вул. Хорольська;
- вул. Кріворудна;
- вул. Рокосовського;
- вул. Ломоносова;
- вул. Можайського;
- вул. Східна;
- вул. Добролюбова;
- вул. Шкільна;
- вул. Радищева;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського;
- пров. Правобережний;
- пров. Можайського;
- пров. Рокосовського;
- пров. Піщаний;
- пров. Південний;
- пров. Ударний;
- пров. Якова Петруся;
- пр. Далекий;
- туп. Айвазовського.
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