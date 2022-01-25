1
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Кременчук

Де в Кременчуці не буде світла 26 січня: адреси

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 364

 

Причина - планові ремонтні роботи на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попередило кременчужан про те, що 26 січня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на повітряних електромережах та трансформаторних підстанціях.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • б-р Пушкіна, 12, 14;
  • вул. Першотравнева, 31/6, 33;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Мічуріна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Попова;
  • вул. Шишкіна;
  • вул. Суворова;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Переяслівська;
  • вул. Сумська;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Піщана;
  • вул. Хорольська;
  • вул. Кріворудна;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Ломоносова;
  • вул. Можайського;
  • вул. Східна;
  • вул. Добролюбова;
  • вул. Шкільна;
  • вул. Радищева;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Чернишевського;
  • пров. Правобережний;
  • пров. Можайського;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Піщаний;
  • пров. Південний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Якова Петруся;
  • пр. Далекий;
  • туп. Айвазовського.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх