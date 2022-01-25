Де в Кременчуці не буде світла 26 січня: адреси

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Причина - планові ремонтні роботи на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попередило кременчужан про те, що 26 січня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на повітряних електромережах та трансформаторних підстанціях. З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: б-р Пушкіна, 12, 14;

вул. Першотравнева, 31/6, 33;

вул. Якова Петруся;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Рокитнянська;

вул. Барвінкова;

вул. Грушевського;

вул. Мічуріна;

вул. Левітана;

вул. Попова;

вул. Шишкіна;

вул. Суворова;

вул. Сурікова;

вул. Рєпіна;

вул. Переяслівська;

вул. Сумська;

вул. Підгірна;

вул. Піщана;

вул. Хорольська;

вул. Кріворудна;

вул. Рокосовського;

вул. Ломоносова;

вул. Можайського;

вул. Східна;

вул. Добролюбова;

вул. Шкільна;

вул. Радищева;

пров. Рилєєва;

пров. Чернишевського;

пров. Правобережний;

пров. Можайського;

пров. Рокосовського;

пров. Піщаний;

пров. Південний;

пров. Ударний;

пров. Якова Петруся;

пр. Далекий;

туп. Айвазовського.

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