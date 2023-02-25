На Полтавщині автівка влетіла у бетонну перешкоду

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25 лютого близько 9.15 на вулиці Заводській у селищі Шишаки 30-річний водій на автомобілі Fiat Tempra з’їхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною перешкодою. Про це повідомляє сектор поліцейської діяльності №1 (смт. Шишаки) Миргородського райвідділу поліції.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 22-річний пасажир легковика. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги. За попередньою інформацією, пасажир отримав незначні тілесні ушкодження.

Поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної події.