Вчора 7 кременчужан дізналися, що у них COVID-19

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На щастя, нікого з них не ушпиталили

24 лютого у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Захворіли: 3 жінки віком від 20 до 64 років;

4 чоловіки віком від 31 до 53 років. Усі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів. Одужали 5 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Всього з початку пандемії: зареєстровано - 27 618;

одужало – 26 808;

померло – 739. Нагадуємо, що 23 лютого у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19.

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