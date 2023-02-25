Вчора 7 кременчужан дізналися, що у них COVID-19

24 лютого у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Усі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.
Одужали 5 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 23 лютого у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер