Вчора 8 кременчужанам підтвердили COVID-19: 5 з них ушпиталили

23 лютого у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Троє хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 14 пацієнтів.
Одужали 10 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що минулого тижня у Кременчуцькій міській територіальній громаді на грип та гострі респіраторні інфекції захворіли понад 700 осіб.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер