Вчора 8 кременчужанам підтвердили COVID-19: 5 з них ушпиталили

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23 лютого у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

6 жінок віком від 32 до 69 років;

2 чоловіки віком 46 і 66 років.

Троє хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 14 пацієнтів.

Одужали 10 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 611;

одужало - 26 803;

померло - 739.

Раніше ми писали, що минулого тижня у Кременчуцькій міській територіальній громаді на грип та гострі респіраторні інфекції захворіли понад 700 осіб.