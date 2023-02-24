У Миргороді знайшли мертву 83-річну жінку в колодязі

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Сьогодні, 24 лютого, у Миргороді у колодязі на території домогосподарства знайшли тіло 83-річної власниці. Про це повідомили в Миргородському райвідділі поліції.

Коли жінку дістали з колодязя, вона вже була без ознак життя. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.