У Миргороді знайшли мертву 83-річну жінку в колодязі

Сьогодні, 24 лютого, у Миргороді у колодязі на території домогосподарства знайшли тіло 83-річної власниці. Про це повідомили в Миргородському райвідділі поліції.
Коли жінку дістали з колодязя, вона вже була без ознак життя. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.
За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер