Керівник Кременчуцькій РВА нагадав про рік повномасштабної війни та подякував захисникам України

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 253

На Полтавщині було 884 повітряні тривоги за рік війни

За рік війни у Кременчуці та на Полтавщині 884 лунали сигнали «повітряної тривоги», сталося близько 20 епізодів надзвичайної ситуації воєнного характеру та 22 загиблих мирних жителів лише під час ракетного удару то ТЦ «Амстор».

Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Сьогодні, 24 лютого розпочався 366-й день від початку злочинного повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014 році. Сьогодні Україна ефективно стримує російську навалу, завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному, інформаційному фронтах, а також потужній міжнародній допомозі. Ми боротимемося, доки не звільнимо від окупанта останній сантиметр української землі, — почав він свій брифінг.

Далі Олег Лєднік нагадав про ракетні обстріли російськими військами промислових підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, житлових будинків та знищення торговельного центру «Амстор» — найбільшої трагедії Кременчука минулого року.

— Хоча ми й не на передовій, але жителі Кременчуччини відчули на собі наслідки «руського міру». Країна пам’ятає про велику ціну, яку український народ сплачує за свободу. Я дякую усім, хто нині тримає стрій і захищає Україну. Дякую усім хоробрим українцям, які тримають свій фронт. Вічна пам'ять полеглим Героям! Вічна слава Героям! Слава Україні, — сказав Олег Лєднік.

Він відповів на питання журналістів, які події року війни йому запам’яталися найбільше.

— Під ранок 24 лютого 2022 року я почув гул літака і зрозумів, що почалася війна. 13 травня у Кременчуці впала і не розірвалася ракета «Калібр». Ми з Олександром Холондовичем (ред. – на той час керівник Кременчуцького райуправління поліції) забезпечували оточення місця події, щоб ніхто не підійшов до ракети. Дочекалися військових, які приїхали та «заспокоїли» нас, що ракета вже не вибухне, але могла вибухнути у перші 20 хвилин після падіння. Ми якраз у цей час там все 1 організовували, — розповів начальник Кременчуцького РВА.

Олег Лєднік згадав, як доводилось приймати непопулярні рішення, обмежувати вільний продаж пального, вводити талони під час дефіциту автомобільного пального, який стався в Україні після ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

— Ми приймали непопулярні рішення, обмежили продаж пального, ввели паливні картки, але зуміли забезпечити роботу критичної інфраструктури. Все працювало і люди могли добратися на роботу, — зазначив очільник району.

Він згадав про ракетний удар по «Амстору» і загибель 22 людей, про ракетний обстріл Кременчуцького НПЗ, коли вперше побачив вибух ракети в 500 метрах від себе, про допомогу Харківщини й Сумщини, надання якої організували територіальні громади району, про приймання вимушених переселенців.

— А ще запам’яталася ефективна взаємодія із ЗМІ. У перші місяці війни я проводив брифінги щодня – 7 разів на тиждень. Тоді це було вкрай потрібно і дуже важливо — ми заповнили той інформаційний вакуум, який утворився стосовно ситуації в районі. Нам вдалося заспокоїти людей та дати їм можливість отримати інформацію, — зазначив Олег Лєднік.

Він також подякував працівникам військової адміністрації, які протягом року виконували всі поставлені завдання і жодного дня не працювали у віддаленому режимі.