Минулого тижня на грип і ГРІ захворіли понад 700 жителів Кременчуцької МТГ

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З 13 по 19 лютого у Кременчуцькій міській територіальній громаді на грип та гострі респіраторні інфекції захворіли 739 осіб.

За інформацією Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України» 37 хворих поклали до лікарень:

Кам’янопотоківська громада – захворіли 50, ушпиталено 3;

Кременчуцька МТГ – захворіли 602, ушпиталено 27;

Омельницька громада – захворіли 7, ушпиталених немає;

Піщанська громада – захворіли 60, ушпиталено 6;

Пришибська громада – захворіли 20, ушпиталено 1.

Раніше ми писали, що минулого тижня на Полтавщині зросла кількість хворих на COVID-19.