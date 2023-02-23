Минулого тижня на грип і ГРІ захворіли понад 700 жителів Кременчуцької МТГ

З 13 по 19 лютого у Кременчуцькій міській територіальній громаді на грип та гострі респіраторні інфекції захворіли 739 осіб.
За інформацією Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України» 37 хворих поклали до лікарень:
Раніше ми писали, що минулого тижня на Полтавщині зросла кількість хворих на COVID-19.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер