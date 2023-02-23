Нічого незвичайного: Буданов про плани росії на 23-24 лютого

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що росія планує завдати по Україні 23-24 лютого «невеликого ракетного удару». Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

На запитання журналіста, чи готує росія щось несподіване до роковин вторгнення, голова ГУР відповів: «Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар. 23-24 – у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів».

Буданов також розповів детальніше про ракетний удар окупантів по Києву 14 січня – коли сигнал повітряної тривоги спрацював після прильотів. За його словами, це був експериментальний запуск ракети.

«Наскільки я пам'ятаю – це 48Н6ДМ пускової С-300 (ракета, що має дальність ураження цілей до 250 км і швидкість 2,5 км/сек – УП). Вони стояли в Брянській області і це був один з перших зафіксованих таких дослідних пусків. Я підкреслюю, що це дослідні пуски», – сказав він.

Нагадаємо, у зв’язку із загрозою ракетних ударів Міносвіти рекомендувало учням усіх навчальних закладів перейти на дистанційний режим навчання.

Своєю чергою речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив про можливе загострення ситуації 23-24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення. Можливі декілька хвиль ракетних ударів. У ці дні варто слідкувати за сигналами тривоги.