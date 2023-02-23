Агентство місцевих доріг Полтавщини купило два авто Skoda на 3,7 млн гривень

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16 лютого 2023 року Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Полтавської ОДА без торгів уклало договір із «Автоцентр-Полтава» про закупівлю легкових автомобілів на 3,73 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» із посиланням на оголошення в системі «Прозорро».

Так, до 15 березня у Полтаву мають поставити два автомобілі Skoda Kodiaq 2,0 TDI/147kW 7 DSG 4×4 по 1,86 млн грн. Подробиці замовлення невідомі, бо договір не оприлюднено.

Повнопривідні автомобілі 2022 року випуску будуть кольору «чорний металік» чи «сірий металік». Вони мають дизельний двигун на 2 л і 200 к. с., автоматичну коробку передач, передні та задні сидіння з підігрівом, фронтальні та бокові подушки безпеки спереду, шторки безпеки спереду, передній та задній парктроніки, камеру заднього огляду, круїз-контроль, клімат-контроль тощо, а також пакет «Погані дороги» із додатковим захистом двигуна і захистом від каменів. Гарантія складатиме чотири роки або 90 тис. км пробігу.

Технічні характеристики автомобілів, за даними видання, відповідають найдорожчій комплектації – Sportline.

На сайті «Автоцентр-Полтава» більше немає цін на автомобілі 2022 року випуску, а базові автомобілі 2023 року випуску в комплектації Sportline без додаткових опцій коштували по 1,74 млн грн. При цьому в прайслисті є примітка, що він був дійсний до 1 лютого. Серед вимог замовника додаткових опцій є підігрів передніх та задніх сидінь, але її ціна невідома.

Місцевий «Автоцентр-Полтава» належить Сергію Кореневу, директору Юрію Руденку, Владиславу Руденку, Максиму Остапюку та Сергію Остапюку. Фірма входить у мережу дилерів офіційного постачальника автомобілів Škoda – фірми «Єврокар» Олега Боярина.

Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Полтавської області» очолює Михайло Суржко.