Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Гроші

Агентство місцевих доріг Полтавщини купило два авто Skoda на 3,7 млн гривень

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1

 Рік випуску – 2022-й, постачальник – місцева полтавська компанія

16 лютого 2023 року Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Полтавської ОДА без торгів уклало договір із «Автоцентр-Полтава» про закупівлю легкових автомобілів на 3,73 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» із посиланням на оголошення в системі «Прозорро».

Так, до 15 березня у Полтаву мають поставити два автомобілі Skoda Kodiaq 2,0 TDI/147kW 7 DSG 4×4 по 1,86 млн грн. Подробиці замовлення невідомі, бо договір не оприлюднено.  

Повнопривідні автомобілі 2022 року випуску будуть кольору «чорний металік» чи «сірий металік». Вони мають дизельний двигун на 2 л і 200 к. с., автоматичну коробку передач, передні та задні сидіння з підігрівом, фронтальні та бокові подушки безпеки спереду, шторки безпеки спереду, передній та задній парктроніки, камеру заднього огляду, круїз-контроль, клімат-контроль тощо, а також пакет «Погані дороги» із додатковим захистом двигуна і захистом від каменів. Гарантія складатиме чотири роки або 90 тис. км пробігу.

Технічні характеристики автомобілів, за даними видання, відповідають найдорожчій комплектації – Sportline.

На сайті «Автоцентр-Полтава» більше немає цін на автомобілі 2022 року випуску, а базові автомобілі 2023 року випуску в комплектації Sportline без додаткових опцій коштували по 1,74 млн грн. При цьому в прайслисті є примітка, що він був дійсний до 1 лютого. Серед вимог замовника додаткових опцій є підігрів передніх та задніх сидінь, але її ціна невідома.

Місцевий «Автоцентр-Полтава» належить Сергію Кореневу, директору Юрію Руденку, Владиславу Руденку, Максиму Остапюку та Сергію Остапюку. Фірма входить у мережу дилерів офіційного постачальника автомобілів Škoda – фірми «Єврокар» Олега Боярина.

Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Полтавської області» очолює Михайло Суржко.

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: закупівлі Агентство місцевих доріг Полтавської області Полтавська ОВА автомобілі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх