Сьогодні на Полтавщині електроенергію не вимикатимуть

Сьогодні, 23 лютого, НЕК «Укренерго» не довело ліміти потужність для Полтавської області. Тож графіки погодинних відключень електроенергії застосовувати не планують. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Мешканців області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.