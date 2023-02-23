Ярослава Ялисоветська з Кременчука завоювала «бронзу» на чемпіонаті Португалії

У місті Помбал відбувся Відкритий чемпіонат Португалії з легкої атлетики. У змаганнях під егідою клубу «Бенфіка» змагалася легкоатлетка з Кременчука Ярослава Ялисоветська, яку підготувала тренерка Олена Шипова.
Кременчужанка стала третьою у бігу на 800 м серед дорослих. Вона фінішувала з часом 2:09,43 хв. Золото на цій дистанції завоювала Патриція Сільва (час - 2:06,06), а друге місце у Франциски Кантанте (час — 2:07,78).
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер