Ярослава Ялисоветська з Кременчука завоювала «бронзу» на чемпіонаті Португалії

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 191

У місті Помбал відбувся Відкритий чемпіонат Португалії з легкої атлетики. У змаганнях під егідою клубу «Бенфіка» змагалася легкоатлетка з Кременчука Ярослава Ялисоветська, яку підготувала тренерка Олена Шипова.

Кременчужанка стала третьою у бігу на 800 м серед дорослих. Вона фінішувала з часом 2:09,43 хв. Золото на цій дистанції завоювала Патриція Сільва (час - 2:06,06), а друге місце у Франциски Кантанте (час — 2:07,78).

— В цілому дуже задоволена. Попри старт як для 1500 метрів, починаючи таким натовпом та втратити сили на зайві метри по другій доріжці, мені вдалося розкатати та зайняти позицію за лідерами. Звичайно, хотілося позмагатися за першість на чемпіонаті України (шанси були високі), але маємо ті умови, що маємо і я дуже вдячна за них, — поділилася враженнями на своїй сторінці Ярослава Ялисоветська.