На Кременчуччині відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Павло Мучичку

Вчора, 22 лютого, на території Козельщинського ліцею відкрили меморіальну дошку на честь колишнього учня Павла Мучичка. Захисник України загинув 21 червня при обороні Луганщини.

— Молоді чоловіки, цвіт нації назавжди залишаться в нашій пам'яті Героями, які віддали своє життя заради того, щоб ми з вами зараз могли жити. Щоб наші діти знали війну тільки із підручників по історії.

Нехай ця пам'ятна дошка нагадує всім молодим поколінням про подвиг цього юного хлопця, який без страху став на захист Батьківщини, не злякався і не ховався пережидаючи за чужими спинами. Цінуємо і пишаємося ним!

А зараз, боротьба триває. Кожен важливий на своєму фронті. Боремося! Не здаємося! Адже, життя найкращих представників українського народу, свідомих патріотів не повинно бути марною жертвою, — йдеться у повідомленні ліцею.