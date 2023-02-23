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Кременчук, Здоров'я

Чи треба платити за знеболення та анестезію

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 653

 

Роз'яснення від НЗСУ

Анестезія є частиною медичних послуг і повинна бути надана безоплатно, незалежно від того, чи є процедура плановою, чи невідкладною. Заклади мають забезпечувати необхідні лікарські засоби, які входять до Національного переліку, а також ті, які закуповуються за кошти інших програм державного бюджету.

За інформацією Національної служби здоров'я України, безоплатне знеболення та анестезія доступні для пацієнтів в рамках пакетів медичної допомоги, які включають:

  • хірургічні операції для дорослих та дітей в стаціонарних умовах та в умовах стаціонару одного дня;
  • медичну допомогу при пологах;
  • стоматологічну допомогу дорослим та дітям;
  • стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій;
  • медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, туберкульозі, стаціонарну психіатричну допомогу та стаціонарну паліативну допомогу;
  • діагностику та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах;
  • медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках.

Не треба платити за знеболення та анестезію під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія), під час діагностичних процедур передбачених пакетами хімієтерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах, а також у пакеті «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах».

Раніше ми писали, яке безоплатне лікування можуть отримати онкохворі у 2023 році.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: НСЗУ анестезія знеболення безоплатна медицина програма медичних гарантій Національний перелік безоплатно
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