Чи треба платити за знеболення та анестезію

Анестезія є частиною медичних послуг і повинна бути надана безоплатно, незалежно від того, чи є процедура плановою, чи невідкладною. Заклади мають забезпечувати необхідні лікарські засоби, які входять до Національного переліку, а також ті, які закуповуються за кошти інших програм державного бюджету.
За інформацією Національної служби здоров'я України, безоплатне знеболення та анестезія доступні для пацієнтів в рамках пакетів медичної допомоги, які включають:
Не треба платити за знеболення та анестезію під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія), під час діагностичних процедур передбачених пакетами хімієтерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах, а також у пакеті «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах».
Раніше ми писали, яке безоплатне лікування можуть отримати онкохворі у 2023 році.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер