Під Лисичанськом загинув захисник з Кременчуцького району

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 547

На Луганщині загинув Павло Олександрович Мучичка - 23-річний захисник з Кременчуцького району. Як повідомили у Козельщинській громаді 21 червня Павло отримав поранення несумісні з життям внаслідок обстрілу під час виконання бойового завдання у Лисичанську на Луганщині.

Слава Герою, солдату Збройних сил, який віддав своє життя за Україну. Герої не вмирають, вони продовжують боронити нас з небес.

Прощання з захисником відбудеться у вівторок, 28 червня, о 13:00 год. у селі Михайлики.