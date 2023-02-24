За якими профілями кременчуцькі школярі зможуть навчатися у ліцеях міста у 2023-2024 роках

За інформацією мерії, кременчуцькі ліцеї запрошують на навчання у 2023-2024 навчальному році випускників 9 класів за наступними профілями:
Різні зручні форми навчання пропонує учням ліцей №13 «Авіор»: очна вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна.
Ознайомитись з умовами вступу та необхідним пакетом документів можна на сайті навчального закладу або звернувшись до обраного ліцею.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер