За якими профілями кременчуцькі школярі зможуть навчатися у ліцеях міста у 2023-2024 роках

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 455

До уваги випускників 9 класів та їхніх батьків

За інформацією мерії, кременчуцькі ліцеї запрошують на навчання у 2023-2024 навчальному році випускників 9 класів за наступними профілями: українська філологія (ліцеї №5, 6, 17, 25, 30);

іноземна філологія (ліцеї №5, 6, 10, 11, 17, 25, 30);

історичний (ліцеї №11, 25, 30);

біологічний (ліцей №10);

біолого-хімічний (ліцеї №4, 11);

математичний (ліцеї №4, 5, 6, 10, 11, 17, 25);

комп’ютерних технологій (ліцей №4). Різні зручні форми навчання пропонує учням ліцей №13 «Авіор»: очна вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна. Ознайомитись з умовами вступу та необхідним пакетом документів можна на сайті навчального закладу або звернувшись до обраного ліцею.

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