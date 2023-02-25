У Горішніх Плавнях водій проїхав на червоний сигнал, тікав від копів і в'їхав у бордюр

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24 лютого близько 15.00 на перехресті вулиць Миру та Добровольського у Горішніх Плавнях сталася ДТП за участю автомобіля Hyundai. Про це повідомляє телерадіокомпанія ГОК.

Водій проїхав на червоний сигнал світлофора; на вимоги поліціянтів не зупинився. Вже за кілька хвилин він врізався в бордюр кругового перехрестя.

За словами копів, керманич, ймовірно, був напідпитку. Він відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння на місці події та у лікарні. Правоохоронці склали на керманича адміністративні матеріали: ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у нетверезому стані), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора), ст. 122-2 (Невиконання водієм вимог про зупинку) КУпАП.