85 кременчужан вчора щепилися від COVID-19

24 лютого у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 85 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Протягом дня щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадаємо, що 23 лютого у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 75 осіб.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер