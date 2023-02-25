Ефіопія, пульт та продуктивність: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Це книга про маршрути, якими рухаються кур’єри, приносячи добрі новини й поєднуючи між собою громади відступників, грабіжників та репатріантів. Вірші та есеї, вміщені в книзі, є збіркою переказів про життя та небезпечні пригоди видатних мандрівників, державних злочинців, церковних діячів, духовних лідерів, кримінальних авторитетів, нелегальних емігрантів, членів спілки письменників та інших неврівноважених осіб.

Стівен Кінг. Річард Чізмар «Пульт Гвенді» Юна Гвенді потерпає від зайвої ваги. Щодня вздовж урвища вона видирається нагору сходами самогубців, щоб схуднути, і, відсапуючись, бачить внизу дітлахів на ігровому майданчику. Та одного разу звичну картину порушить незнайомець у чорному капелюсі. Він подарує дівчинці загадковий пристрій, який після натискання кнопки видає шоколадне звірятко, що вгамовує голод, і срібні монети, за які колекціонери ладні віддати цілі статки. Та є інші кнопки цього пульта, які дівчина не наважиться використати. Чи наважиться?