Ефіопія, пульт та продуктивність: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Сергій Жадан «Ефіопія»
Це книга про маршрути, якими рухаються кур’єри, приносячи добрі новини й поєднуючи між собою громади відступників, грабіжників та репатріантів. Вірші та есеї, вміщені в книзі, є збіркою переказів про життя та небезпечні пригоди видатних мандрівників, державних злочинців, церковних діячів, духовних лідерів, кримінальних авторитетів, нелегальних емігрантів, членів спілки письменників та інших неврівноважених осіб.
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Стівен Кінг. Річард Чізмар «Пульт Гвенді»
Юна Гвенді потерпає від зайвої ваги. Щодня вздовж урвища вона видирається нагору сходами самогубців, щоб схуднути, і, відсапуючись, бачить внизу дітлахів на ігровому майданчику. Та одного разу звичну картину порушить незнайомець у чорному капелюсі. Він подарує дівчинці загадковий пристрій, який після натискання кнопки видає шоколадне звірятко, що вгамовує голод, і срібні монети, за які колекціонери ладні віддати цілі статки. Та є інші кнопки цього пульта, які дівчина не наважиться використати. Чи наважиться?
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Джефф Сазерленд «Scrum. Навчись робити більше за менший час»
Ця книга – розповідь автора про нову систему цінностей, у якій люди важливіші за процеси, а реакція на зміни суттєвіша, ніж дотримання плану. Підвищити ефективність праці вдвічі? Звучить як фантастика, проте це щоденна реальність для тих, хто вже живе у світі Scrum. Ця нова стратегія організації праці, створена Джеффом Сазерлендом для розробників програмного забезпечення, продовжує доводити свою геніальність під час вдосконалення баз даних та виробництва автівок, будівництва космічних кораблів або ж планування весілля чи ремонту будинку.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер