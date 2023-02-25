У Світловодську двоє рибалок застрягли на кризі Кременчуцького водосховища

24 лютого надзвичайники врятували рибалок на Кременчуцькому водосховищі у Світловодську. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області.
О 09.36 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Світловодську двоє рибалок перебувають на кризі та не в змозі самостійно зійти на берег.
До місяця події направили працівників 17-ої пожежно-рятувальної частини та водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області. Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили людей на орієнтовній відстані 1,5 км від берега.
За допомогою човна двох рибалок зняли з криги та доправили постраждалих на берег. Врятовані медичної допомоги не потребували.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер