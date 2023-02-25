26 лютого кременчужан кличуть святкувати Масницю у бібліотеку

У філії №1 міської публічної бібліотеки відбудеться народознавча толока, присвячена святкуванню Масниці. Про це повідомляє пресслужба мерії. Кременчужан та гостей міста запрошують поринути у світ звичаїв та традицій українського народу.
Захід відбудеться 26 лютого о 12.00 за адресою: проспект Лесі Українки, 13.
Відвідувачів чекають святкові розваги та вікторини, які перевірять знання з етнотрадицій наших предків.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер