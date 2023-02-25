24 лютого на вулиці Перемоги сталася пожежа у багатоповерхівці

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24 лютого на вулиці Перемоги сталася пожежа у багатоповерхівці. Як інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, сповіщення про це надійшло до служби порятунку о 20.38.

На місце виклику виїхали рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини. Як з'ясувалося, займання виникло у підвальному приміщенні 9-поверхового житлового будинку. О 20.48 пожежу локалізували та о 21.30 – ліквідували.

Вогонь знищив пластикову водопровідну трубу на площі 0,5 кв. м, електричний кабель близько 3 погонних м, закоптив стіни та стелю підвального приміщення на площі 20 кв. м.

Постраждалих на пожежі не було. Причина виникнення займання встановлюється.