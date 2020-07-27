Німецький Гельзенкірхен може стати містом-побратимом Кременчука

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 383 Коментарів: 1

Німецьке місто відоме, перш за все, як батьківщина футбольного клубу «Шальке 04»

Нещодавно депутат з німецького міста Гельзенкірхен пан Юрген Хансен зустрівся з міським головою Кременчука Віталієм Малецьким. Про це 22 липня повідомив Андрій Мельник на своїй сторінці в фейсбуці.





У зустрічі взяли участь перший заступник міського голови Володимир Пелипенко, заступник міського голови Ольга Усанова, заступники директора Інституту розвитку Кременчука Оксана Кузьменко та Андрій Мельник.





- Пан Юрген Хансен розповів про своє місто, яке дуже схоже на Кременчук за кількістю населення, як і наше місто, має великі промислові підприємства хімічної, металургійної та гірничої індустрії, в тому числі з виробництва дзеркал. З 19 століття Гельзенкірхен - центр важкої промисловості. Раніше Гельзенкірхен, завдяки світіння палаючих факелів, в яких коксувальні заводи спалювали зайвий газ коксової печі, називався містом 1000 вогнів.

В даний час в Німеччині і за її межами Гельзенкірхен відомий, перш за все, як батьківщина футбольного клубу «Шальке 04» (нім. FC Schalke 04), а також спід-метал групи Scanner.

У Гезенкірхені традиційно проводиться Різдвяна гонка з біатлону, - йдеться у повідомленні.



У Гельзенкірхені 66 депутатів міської ради. Наш гість представляє найпотужнішу фракцію соціал-демократів. У Гельзенкірхені так само, як і в Кременчуці, працює Інститут розвитку міста, що займається розробкою і впровадженням проектів розвитку міста, просуванням культурних та освітніх проектів.





Найбільшою культурною пам'яткою можна назвати Рурський музичний театр місткістю 1005 глядачів.





В місті є кілька парків. Один з найзнаменитіших - Парк полярної зірки, де, крім цікавих будівель, на базі колишньої шахти Нордштерн є також Амфітеатр, побудований до Німецької садової виставки (нім. Bundesgartenschau) 1997 року, прямо на каналі Райн-Херне, і безліч оригінальних скульптур.