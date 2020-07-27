ТОРівці повернули додому дідуся, який блукав Кременчуком

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 728

27 липня ввечері ТОРівці повернули додому дідуся, який блукав Кременчуком, повідомляє пресслужба патрульної поліції.





До поліції надійшло повідомлення від небайдужого кременчужанина, про те, що на вулиці Кооперативній знаходиться невідомий чоловік в безпорадному стані. Прибувши на місце виклику, ТОРівці виявили літнього чоловіка, який заблукав та не міг пояснити куди направляється.



Згодом, інспекторам вдалося зібрати необхідну інформацію і встановити, що 80-річний чоловік значиться безвісті відсутнім з 26 липня. Громадянина повернули додому.





Якщо виявили зниклого, загубленого чи безвісті відсутнього – телефонуйте в поліцію.