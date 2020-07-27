27 липня ввечері ТОРівці повернули додому дідуся, який блукав Кременчуком, повідомляє пресслужба патрульної поліції.
До поліції надійшло повідомлення від небайдужого кременчужанина, про те, що на вулиці Кооперативній знаходиться невідомий чоловік в безпорадному стані. Прибувши на місце виклику, ТОРівці виявили літнього чоловіка, який заблукав та не міг пояснити куди направляється.
Згодом, інспекторам вдалося зібрати необхідну інформацію і встановити, що 80-річний чоловік значиться безвісті відсутнім з 26 липня. Громадянина повернули додому.