Мерія Кременчука конфіскує в містянина з вулиці Підгірної залишки будматеріалів

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 1 583 Коментарів: 2

Через порушення правил благоустрою міста ухвалили рішення про демонтаж та евакуацію рухомого майна

Мерія Кременчука доручила КП «Благоустрій Кременчука» вивезти залишки будівельних матеріалів з-під паркану на вулиці Підгірній, 3 залишки будматеріалів. Так, на засіданні виконкому 24 липня ухвалили рішення про демонтаж та евакуацію рухомого майна. Приводом для такого рішення стали скарги сусідів на потенційну небезпеку від купи складованих будматеріалів.





- Оце громадянин вирішив будуватись. Залишки будівельних матеріалів звезені з усього міста. Незрозуміло, яка труба там лежить, підперта камінням. Може в будь-який момент вітром здути на дорогу чи на людину, чи на транспорт, - зауважив міський голова Віталій Малецький.





Мер поінформував, що представники виконкому неодноразово зустрічалися з людьми та з самим забудовником. Однак він не відреагував на зауваження про порушення правил благоустрою.





Рішення набуде чинності після офіційного оприлюднення, і далі матеріали просто конфіскують.





- Силами комунальних підприємств залишки отого будівельного мотлоху ми вивеземо, - запевнив мер Віталій Малецький.