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Мерія Кременчука конфіскує в містянина з вулиці Підгірної залишки будматеріалів

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 1 583 Коментарів: 2

 

Через порушення правил благоустрою міста ухвалили рішення про демонтаж та евакуацію рухомого майна

Мерія Кременчука доручила КП «Благоустрій Кременчука» вивезти залишки будівельних матеріалів з-під паркану на вулиці Підгірній, 3 залишки будматеріалів. Так, на засіданні виконкому 24 липня ухвалили рішення про демонтаж та евакуацію рухомого майна. Приводом для такого рішення стали скарги сусідів на потенційну небезпеку від купи складованих будматеріалів.


- Оце громадянин вирішив  будуватись. Залишки будівельних матеріалів звезені з усього міста. Незрозуміло, яка труба там лежить, підперта камінням. Може в будь-який момент вітром здути на дорогу чи на людину, чи на транспорт, - зауважив міський голова Віталій Малецький.


Мер поінформував, що представники виконкому неодноразово зустрічалися з людьми та з самим забудовником. Однак він не відреагував на зауваження про порушення правил благоустрою.


Рішення  набуде чинності після офіційного оприлюднення, і далі матеріали  просто конфіскують.


- Силами комунальних підприємств залишки отого будівельного мотлоху ми вивеземо, - запевнив мер Віталій Малецький.
2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: благоустрій Благоустрій Кременчука демонтаж

Коментарі: 2

315
gansit:
Сьогодні, 08:50

Ха Хаа,видать некоторым не хватает строй материала,чтобы достроить виллу в Испании.


4 3
31
oni:
Сьогодні, 10:30

малецкому нужны стройматериалы для девятины на центральной площади


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