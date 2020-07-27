Мерія Кременчука конфіскує в містянина з вулиці Підгірної залишки будматеріалів

Мерія Кременчука доручила КП «Благоустрій Кременчука» вивезти залишки будівельних матеріалів з-під паркану на вулиці Підгірній, 3 залишки будматеріалів. Так, на засіданні виконкому 24 липня ухвалили рішення про демонтаж та евакуацію рухомого майна. Приводом для такого рішення стали скарги сусідів на потенційну небезпеку від купи складованих будматеріалів.
- Оце громадянин вирішив будуватись. Залишки будівельних матеріалів звезені з усього міста. Незрозуміло, яка труба там лежить, підперта камінням. Може в будь-який момент вітром здути на дорогу чи на людину, чи на транспорт, - зауважив міський голова Віталій Малецький.
Мер поінформував, що представники виконкому неодноразово зустрічалися з людьми та з самим забудовником. Однак він не відреагував на зауваження про порушення правил благоустрою.
Рішення набуде чинності після офіційного оприлюднення, і далі матеріали просто конфіскують.