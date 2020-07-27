«Кремінь» та 23 футбольні клуби виступили із недовірою президенту ПФЛ

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 403

Футбольний клуб «Кремінь» разом з 23 клубами ПФЛ (Першої та Другої ліги) висловили недовіру президенту ПФЛ Сергію Макарову й закликають на наступній конференції розглянути відповідне питання, а також фінансовий та аудиторський звіти організації. Відкритий лист 24 клубів опублікувала пресслужба футбольного клубу «Прикарпаття».





У зверненні акцентують на тому, що йдеться про абсолютну більшість клубів-членів Професіональної футбольної ліги, розповідають передісторію й пояснюють мотивацію.





Зокрема клуби зауважують, що 11 червня під час позачергової Конференції ПФЛ 20 клубів підписали колективне звернення. Згодом ще 4 клуби приєдналися до нього.





- Просимо вважати це звернення висловленням недовіри клубів… та просимо внести питання про підтвердження недовіри до порядку денного чергової конференції ПФЛ, - йдеться у відкритому листі.

Причиною висловлення недовіри називають «непрофесіоналізм Макарова у кризовій ситуації, пов’язаній із дією заборони на проведення масових спортивних заходів, у тому числі футбольних змагань».

- Макаров С.Д. своєю неорганізованістю, неможливістю винайдення компромісу серед клубів, відсутністю чіткої позиції, як керівника організації, та пасивністю у винайдені шляхів повернення до футболу призвів до розколу та конфліктної ситуації серед клубів ПФЛ та проведенню двох Рад Ліг й однієї позачергової Конференції. Іншим наслідком його некомпетентності стало перетворення ПФЛ у фінансово неспроможну організацію без будь-яких заощаджень, яка самостійно не може об’єднати клуби та забезпечити проведення футбольних змагань, - мовиться далі у листі.



Також наведений перелік усіх клубів, які підтримали висловлення недовіри: ФК «Авангард» Краматорськ, ФК «Буковина» Чернівці, ФК «Верес» Рівне, ФК «Волинь» Луцьк, ФК «ВПК-Агро» Шевченківка, ФК «Гірник» Кривий Ріг, ФК «Гірник-Спорт» Горішні Плавні, ФК «Діназ» Вишгород, ФК «Калуш» Калуш, ФК «Кремінь» Кременчук, ФК «Кристал» Херсон, ФК «Металург» Запоріжжя, ФК «Миколаїв» Миколаїв, ФК «Минай» Ужгород, ФК «Нікополь» Нікополь, ФК «Поділля» Хмельницький, ФК «Полісся» Житомир, ФК «Прикарпаття» Івано-Франківськ, ФК «Реал Фарма» Одеса, ФК «Рух» Львів, ФК «Таврія-Сімферополь» Берислав, ФК «Ужгород» Ужгород, ФК «Чайка» Петропавлівська Борщагівка, ФК «Чорноморець» Одеса.