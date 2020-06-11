«Кремінь» змінив позицію й готовий догравати чемпіонат Першої ліги

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Втретє на засіданні Ради ліг команди голосували за долю пост карантинного футболу у Першій лізі

Сьогодні, 11 червня, на засіданні Ради ліг клуби Першої ліги втретє голосували за долю чемпіонату, цього разу на стадіоні НСК «Олімпійський». Більшістю голосів клуби підтримали рішення продовжити змагання. Остаточне рішення має затвердити виконком ПФЛ, який терміново збереться завтра 12 червня.









За продовження чемпіонату проголосували 11 клубів, серед яких кременчуцький «Кремінь». А саме: «Металіст 1925», «Рух», «Інгулець», «Агробізнес», «Кремінь», «Гірник-Спорт», «Минай», «Чорноморець», «Металург» та «Черкащина». Проти: «Миколаїв», «Чорноморець», «Балкани» та «Авангард». Утрималась «Волинь».





«Кремінь» на засіданні Ради ліг змінив своє рішення, кременчуцький клуб виступив за продовження чемпіонату. Директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк розповів, що гроші у клубу з'явилися і «Кремінь» готовий грати. Але в частині проведення змагань залишився на своєму, він віддає перевагу тому, аби клуби, які сперечаються за вихід до УПЛ, дограли та визначили переможця, а інші спокійно готувалися до наступного сезону.





«Телеграф» поцікавився у директора «Кременя» Андрія Недяка чому команда двічі голосувала проти відновлення чемпіонату у повноцінному форматі, а в останній момент змінила рішення. Андрій Недяк у телефонній розповів повідомив, що команда в останню хвилину отримала фінансування й продовжить виступ у Першій лізі.

- Вчора ввечері добрі люди, які небайдужі до долі «Кременя», нам знайшли фінансування для того, щоб ми нормально завершили цей сезон. - повідомив Андрій Дмитрович.

Зауважимо, що поки клуб залишається комунальним, але зацікавлені люди, які не бажають поки називати своїх імен, готові підтримати команду у важку хвилину. Зараз команда в авральному форматі готуватиметься до рестарту змагань.





Чемпіонат Першої ліги стартує 23 червня, матчі будуть проходити переважно на п'ятий день, а плей-офф зміщується на кінець серпня. Плей-офф відбудеться між 15-16 командами Першої ліги та 3-ми - Другої ліги.





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