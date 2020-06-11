Фільм кременчужан «Ти чуєш?» зайняв перше місце на Міжнародному фестивалі кіно «Таллін 2019»

Короткометражний фільм «Ти чуєш?», знятий відеостудією «Березіль» Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (керівник Костянтин Холодняк), зайняв перше місце на XVII Міжнародному фестивалі некомерційного кіно «Таллін 2019». Про перемогу кременчужан йдеться на сайті департаменту освіти Кременчука.
Це вже шоста перемога фільму «Ти чуєш?» на світовому рівні. Окрім того, він зібрав численні нагороди на всеукраїнських фестивалях.
Головна тема короткометражки «Ти чуєш?» про те, що навіть тварини з каліцтвами можуть стати чудовими домашніми улюбленцями.