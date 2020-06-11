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Фільм кременчужан «Ти чуєш?» зайняв перше місце на Міжнародному фестивалі кіно «Таллін 2019»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 241

 

Короткометражка знята відеостудією «Березіль» Кременчуцького міського центру позашкільної освіти

Короткометражний фільм «Ти чуєш?», знятий відеостудією «Березіль» Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (керівник Костянтин Холодняк), зайняв перше місце на XVII Міжнародному фестивалі некомерційного кіно «Таллін 2019». Про перемогу кременчужан йдеться на сайті департаменту освіти Кременчука.


 

Це вже шоста перемога фільму «Ти чуєш?» на світовому рівні. Окрім того, він зібрав численні нагороди на всеукраїнських фестивалях.


КМЦПО вітає Холодняка Костянтина Костянтиновича і вихованців відеостудії «Березіль» Ярослава Багна та Даніїла Вусика із здобутою перемогою та бажає подальших творчих злетів, - йдеться у дописі на сайті департаменту освіти.


Головна тема короткометражки «Ти чуєш?» про те, що навіть тварини з каліцтвами можуть стати чудовими домашніми улюбленцями.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: фестиваль кино фильм

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