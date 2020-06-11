Де 12 червня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 18.00
12 червня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами:
- просп. Свободи, 82;
- вул. Пілотів, 17-46;
- вул. Білецківська, 1;
- пров. Пілотів, 26-49;
- пр. Пілотів, 4-25.
З 8.00 до 18.00 світла не буде за такими адресами:
- вул. Кагамлицька, 1-60;
- пров. Північний, 1-26;
- пров. Ювілейний, 3-20;
- пров. Чкалова, 22-34;
- пров. Інтернаціональний, 19, 19а;
- пров. Леонова, 169.