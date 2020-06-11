Де 12 червня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 415 Коментарів: 1

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 18.00

12 червня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами:

просп. Свободи, 82;

вул. Пілотів, 17-46;

вул. Білецківська, 1;

пров. Пілотів, 26-49;

пр. Пілотів, 4-25.





З 8.00 до 18.00 світла не буде за такими адресами: