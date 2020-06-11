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Де 12 червня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 415 Коментарів: 1

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 18.00

12 червня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами:

  • просп. Свободи, 82;
  • вул. Пілотів, 17-46;
  • вул. Білецківська, 1;
  • пров. Пілотів, 26-49;
  • пр. Пілотів, 4-25.


З 8.00 до 18.00 світла не буде за такими адресами:

  • вул. Кагамлицька, 1-60;
  • пров. Північний, 1-26;
  • пров. Ювілейний, 3-20;
  • пров. Чкалова, 22-34;
  • пров. Інтернаціональний, 19, 19а;
  • пров. Леонова, 169.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график

Коментарі: 1

2 591
ИМХО:
Сьогодні, 18:30

Когда уже наконец-то закончится этот флешмоб со светом?!


3 1

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