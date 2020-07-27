Кременчужанка съездила на Псел – и привезла гепатит А

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 849 Коментарів: 2

Дело не только в воде, но и в немытых фруктах

В Кременчуге зарегистрирован второй в этом году случай гепатита А. Об этом «Телеграфу» сообщила городской эпидемиолог Лариса Коровина.



За прошедшие шесть месяцев 2020 года был зарегистрирован один такой случай, и в конце июля второй.



Гепатит А (болезнь Боткина) – инфекционное заболевание, поражающее печень. Медики называют его «болезнью грязных рук».



Гепатитом А заболела кременчужанка. Она рассказала, что ездила на пикник на Псел. Медики рассматривают это как наиболее вероятный путь инфицирования.



Вирус гепатита А может по несколько месяцев сохраняться в пресной и даже соленой воде. Так что наглотаться воды во время купания – один из способов заражения. Но не единственный. Так как вирус передается фекально-оральным путем, причиной заражения могли стать антисанитарные условия на пикнике, в частности, немытые фрукты и овощи. Если овощи и фрукты мыли, но мыли в речной воде – это тоже один из возможных способов инфицирования.