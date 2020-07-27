Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я

Кременчужанка съездила на Псел – и привезла гепатит А

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 849 Коментарів: 2

 

Дело не только в воде, но и в немытых фруктах

В Кременчуге зарегистрирован второй в этом году случай гепатита А. Об этом «Телеграфу» сообщила городской эпидемиолог Лариса Коровина.


За прошедшие шесть месяцев 2020 года был зарегистрирован один такой случай, и в конце июля второй.


Гепатит А (болезнь Боткина) – инфекционное заболевание, поражающее печень. Медики называют его «болезнью грязных рук».


Гепатитом А заболела кременчужанка. Она рассказала, что ездила на пикник на Псел. Медики рассматривают это как наиболее вероятный путь инфицирования.


Вирус гепатита А может по несколько месяцев сохраняться в пресной и даже соленой воде. Так что наглотаться воды во время купания – один из способов заражения. Но не единственный. Так как вирус передается фекально-оральным путем, причиной заражения могли стать антисанитарные условия на пикнике, в частности, немытые фрукты и овощи. Если овощи и фрукты мыли, но мыли в речной воде – это тоже один из возможных способов инфицирования.

1
Автор: Лариса Артеменко
Теги: пикник на Псле немытые фрукты вирусная инфекция болезнь грязных рук Кременчуг гепатит А болезнь Боткина

Коментарі: 2

229
Чувааак:
Сьогодні, 09:17

Все вкинули в одне відро

Від Гепатиту А робили прививки, тому хвороба в більшості безсимптомна.

Так, якщо вірить Гуглу то вірус може міститись у воді, але туди він попадає з фекаліями ХВОРОЇ людини, але того хворого можуть і не знайти, бо в привитих від тої хвороби більшість хвороба проходить безсимптомно.

Тому, або це не вода, або ви купаєтесь в каналізаційних стоках з інфекціонки


3 6
326
lag8600:
Сьогодні, 09:50

Цитата: Чувааак

Все вкинули в одне відро

Від Гепатиту А робили прививки, тому хвороба в більшості безсимптомна.

Так, якщо вірить Гуглу то вірус може міститись у воді, але туди він попадає з фекаліями ХВОРОЇ людини, але того хворого можуть і не знайти, бо в привитих від тої хвороби більшість хвороба проходить безсимптомно.

Тому, або це не вода, або ви купаєтесь в каналізаційних стоках з інфекціонки

Вы смеётесь? От гепатита А привито максимум 0,5% населения, прививка необязательна, только рекомендавана, один из главных источников заражения - вода, так что "Вы всё врёте" - не подходит.


4 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх