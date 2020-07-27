Вчора у центрі Кременчука горів «Москвич»

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27 липня о 19.20 у центрі Кременчука загорівся «Москвич».





Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, пожежа виникла в легковому автомобілі марки «Москвич» «ІЖ 412» 1978 року на перехресті вул. Шевченка та вул. Соборна. На момент винекнення пожежі за кермом автомобіля знаходився 62-річний водій. Загорівся відсік двигуна.





Пожежа знищила горючі частини відсіку двигуна, захисну ізоляцію електричних дротів відсіку двигуна, акумуляторну батарею.





Збитки та причина пожежі встановлюються.