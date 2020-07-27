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Поліція продовжує пошуки «полтавського терориста»

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 296

Полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах

Оперативно-розшукові заходи для затримання особливо небезпечного зловмисника тривають вже п'яту добу. Як повідомив Роман Грішин, заступник начальника відділу комунікації поліції Полтавщини, роботу поліцейських та Нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району.


На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет: полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів. Ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують при здійсненні оперативно-розшукових заходів.


Громадян закликають бути вкрай обережними, уникайти контактів з незнайомими особами, а за найменшої підозри – телефонувати до поліції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: полиция граната Полтава заложник

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