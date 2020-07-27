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Надзвичайні новини

Вчора у центрі Кременчука водійка Chevrolet на пішохідному переході збила підлітка і втекла

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 307

 

Але її розшукали патрульні

27 липня ввечері у центрі Кременчука сталася ДТП з постраждалими.


Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водійка червоного Chevrolet Aveo, повертаючи праворуч з вулиці Небесної Сотні на Першотравневу, збила неповнолітнього велосипедиста, який рухався по пішохідному переходу на велосипеді, та покинула місце пригоди.


14-річного хлопчика госпіталізували до дитячої міської лікарні. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.


Обстежуючи прилеглі території, інспектори роти ТОР розшукали зниклу водійку на вулиці Перемоги.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП сбили человека

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