Вчора у центрі Кременчука водійка Chevrolet на пішохідному переході збила підлітка і втекла

27 липня ввечері у центрі Кременчука сталася ДТП з постраждалими.
Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водійка червоного Chevrolet Aveo, повертаючи праворуч з вулиці Небесної Сотні на Першотравневу, збила неповнолітнього велосипедиста, який рухався по пішохідному переходу на велосипеді, та покинула місце пригоди.
14-річного хлопчика госпіталізували до дитячої міської лікарні. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Обстежуючи прилеглі території, інспектори роти ТОР розшукали зниклу водійку на вулиці Перемоги.