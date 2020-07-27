Вчора у центрі Кременчука водійка Chevrolet на пішохідному переході збила підлітка і втекла

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27 липня ввечері у центрі Кременчука сталася ДТП з постраждалими.





Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водійка червоного Chevrolet Aveo, повертаючи праворуч з вулиці Небесної Сотні на Першотравневу, збила неповнолітнього велосипедиста, який рухався по пішохідному переходу на велосипеді, та покинула місце пригоди.





14-річного хлопчика госпіталізували до дитячої міської лікарні. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.





Обстежуючи прилеглі території, інспектори роти ТОР розшукали зниклу водійку на вулиці Перемоги.