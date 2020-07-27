За добу в Україні виявили 919 нових випадків коронавіру, на Полтавщині - 7

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Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 401 випадок захворювання

За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 7 нових випадків захворювання на коронавірус: у Полтаві, на Гадяччині, Лубенщині, Диканщині та Машівщині. Про це повідомили в прес-службі Полтавської ОДА. Загалом одужав вже 321 житель області, продовжують лікування 66 людей.

Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 401 випадок захворювання.

В Україні за добу зафіксували 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. 28 липня (станом на 9.00) в Україні

66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 919 нових випадків. Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: