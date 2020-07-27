Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили 919 нових випадків коронавіру, на Полтавщині - 7

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 1 324

 

Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 401 випадок захворювання

За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 7 нових випадків захворювання на коронавірус: у Полтаві, на Гадяччині, Лубенщині, Диканщині та Машівщині. Про це повідомили в прес-службі Полтавської ОДА. Загалом одужав вже 321 житель області, продовжують лікування 66 людей.

Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 401 випадок захворювання.

 

В Україні за добу зафіксували 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. 28 липня (станом на 9.00) в Україні
66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 919 нових випадків. Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2627 випадків;
  • Волинська область — 3648 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1334 випадки;
  • Донецька область — 852 випадки;
  • Житомирська область — 1744 випадки;
  • Закарпатська область — 4940 випадків;
  • Запорізька область — 753 випадки;
  • Івано-Франківська область — 4224 випадки;
  • Кіровоградська область — 697 випадків;
  • м. Київ — 7800 випадків;
  • Київська область — 3590 випадків;
  • Львівська область — 9099 випадків;
  • Луганська область — 121 випадок;
  • Миколаївська область — 562 випадки;
  • Одеська область — 3031 випадок;
  • Полтавська область — 401 випадок;
  • Рівненська область — 5784 випадки;
  • Сумська область — 454 випадки;
  • Тернопільська область — 2822 випадки;
  • Харківська область — 3478 випадків;
  • Херсонська область — 221 випадок;
  • Хмельницька область — 1069 випадків;
  • Чернівецька область — 5692 випадки;
  • Черкаська область — 906 випадків;
  • Чернігівська область — 726 випадків.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость

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