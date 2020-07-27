За добу в Україні виявили 919 нових випадків коронавіру, на Полтавщині - 7

Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 401 випадок захворювання
За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 7 нових випадків захворювання на коронавірус: у Полтаві, на Гадяччині, Лубенщині, Диканщині та Машівщині. Про це повідомили в прес-службі Полтавської ОДА. Загалом одужав вже 321 житель області, продовжують лікування 66 людей.
Від початку карантину на Полтавщині зафіксували 401 випадок захворювання.
В Україні за добу зафіксували 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. 28 липня (станом на 9.00) в Україні
66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 919 нових випадків. Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2627 випадків;
- Волинська область — 3648 випадків;
- Дніпропетровська область — 1334 випадки;
- Донецька область — 852 випадки;
- Житомирська область — 1744 випадки;
- Закарпатська область — 4940 випадків;
- Запорізька область — 753 випадки;
- Івано-Франківська область — 4224 випадки;
- Кіровоградська область — 697 випадків;
- м. Київ — 7800 випадків;
- Київська область — 3590 випадків;
- Львівська область — 9099 випадків;
- Луганська область — 121 випадок;
- Миколаївська область — 562 випадки;
- Одеська область — 3031 випадок;
- Полтавська область — 401 випадок;
- Рівненська область — 5784 випадки;
- Сумська область — 454 випадки;
- Тернопільська область — 2822 випадки;
- Харківська область — 3478 випадків;
- Херсонська область — 221 випадок;
- Хмельницька область — 1069 випадків;
- Чернівецька область — 5692 випадки;
- Черкаська область — 906 випадків;
- Чернігівська область — 726 випадків.