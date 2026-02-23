Визначили переможців літературного конкурсу «Кременчуччина. Книга року-2025»

У Міжнародний день рідної мови, 21 лютого, на засіданні журі Щорічного Всеукраїнського літературного конкурсу «Кременчуччина. Книга року» — «Книга року-2025» розглянули сім видань, поданих авторами. Журі відібрало і допустило до участі у конкурсі два видання, три книги.
Лауреатами Щорічного Всеукраїнського творчого конкурсу «Кременчуччина. Книга року» — «Книга року-2025» визнали:
Дипломи лауреатів вручать 1 березня 2026 року на урочистостях у читальнім залі Філії № 2 імені Павла Житецького (вул. Соборна) Кременчуцької міської публічної бібліотеки.
Творча спілка письменників Кременчуччини вручить Подяки за багаторічну співпрацю та з нагоди Всесвітнього Дня письменника Творчим колективам:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.