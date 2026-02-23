ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура

Визначили переможців літературного конкурсу «Кременчуччина. Книга року-2025»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 102

Дипломи вручать у березні

У Міжнародний день рідної мови, 21 лютого, на засіданні журі Щорічного Всеукраїнського літературного конкурсу «Кременчуччина. Книга року» — «Книга року-2025» розглянули сім видань, поданих авторами. Журі відібрало і допустило до участі у конкурсі два видання, три книги.

Лауреатами Щорічного Всеукраїнського творчого конкурсу «Кременчуччина. Книга року» — «Книга року-2025» визнали:

  • Тетяну Булат за видання «Перлини української душі». Том ІІ. Новели та есеї у номінації «Проза».
  • Володимира Шевченка, Андрія Мельника за унікальне видання «Казки і оповідки Литви». Книга І, ІІ у номінації «Дитячо-юнацька книга».

Дипломи лауреатів вручать 1 березня 2026 року на урочистостях у читальнім залі Філії № 2 імені Павла Житецького (вул. Соборна) Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

Творча спілка письменників Кременчуччини вручить Подяки за багаторічну співпрацю та з нагоди Всесвітнього Дня письменника Творчим колективам:

  • Філії № 2 імені Павла Житецького (вул. Соборна) Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» — завідувачка Інна Хмелик;
  • Філії № 3 імені Всеволода Нестайка (вул. Соборна) Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» — завідувачка Тетяна Сіренко.
0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Книга року письменники
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

