Учора 26 багатоповерхівок у Кременчуці залишилися без холодного водопостачання

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 235

Для виконання аварійних робіт учора ввечері у 26 багатоповерхівках Кременчука відключили холодне водопостачання. Про це повідомило КП «Кременчукводоканал».

У неділю, 22 лютого, з 18.08 і до закінчення робіт (орієнтовно до 18.00 23 лютого) припинено централізоване водопостачання за адресами:

вул. Богдана Хмельницького, будинки 78/1, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 102/2.

Учора о 23.08 для виконання аварійних робіт також було припинено централізоване водопостачання за адресами:

просп. Свободи, будинки 144, 152, 154, 158, 160, 162;

вул. Національної гвардії, будинки 10, 12, 14, 16, 18, 20

та знижено тиск холодної води у будинку на проспекті Свободи, 130-А. Орієнтовний час завершення робіт – сьогодні о 18.00.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться в повідомленні.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

0 (800) 605-660,

(050) 305-45-71,

(067) 403-97-86.

Комунальники просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та рекомендують зробити необхідний запас води.