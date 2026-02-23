Учора 26 багатоповерхівок у Кременчуці залишилися без холодного водопостачання

Для виконання аварійних робіт учора ввечері у 26 багатоповерхівках Кременчука відключили холодне водопостачання. Про це повідомило КП «Кременчукводоканал».
У неділю, 22 лютого, з 18.08 і до закінчення робіт (орієнтовно до 18.00 23 лютого) припинено централізоване водопостачання за адресами:
Учора о 23.08 для виконання аварійних робіт також було припинено централізоване водопостачання за адресами:
та знижено тиск холодної води у будинку на проспекті Свободи, 130-А. Орієнтовний час завершення робіт – сьогодні о 18.00.
Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:
Комунальники просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та рекомендують зробити необхідний запас води.
