Відсьогодні починається Великий піст: значення, повний календар, меню за днями та поради для вірян

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 3

Ц ього року Велик ий п іст поч ався рекордно рано за останні 8 років

Великий піст – це головний період підготовки до Великодня у православних. У цей час віруючі більше моляться, розмірковують про своє життя і відмовляються від розваг. Вважається, що таким чином вони очищаються духовно та стають ближчими до Бога.

У 2026 роціу Великий піст для християн східного обряду розпочався 23 лютого і триватиме до Великодня, який православні святкуватимуть 12 квітня. Католики відзначають його на тиждень раніше — 5 квітня.

Що таке Великий піст – його історія та релігійне значення

Для християн Великий піст — це 48 днів (з 23 лютого до 11 квітня) духовного очищення і підготовки до Воскресіння христового.

Великий піст бере свій початок у ранньому християнстві. Тоді віруючі відмовлялися від їжі та розваг, щоб очиститися і підготуватися до Великодня.

У Біблії розповідається, як Ісус Христос 40 днів провів у пустелі - молився, постив і боровся зі спокусами, показавши приклад духовної сили і непохитної віри. Ці 40 днів стали часом покаяння, очищення і духовного зростання, коли віруючі можуть зблизитися з Богом і підготуватися до Великодня.

Тому, коли починається Великий піст, важливо не тільки почати обмежувати себе в їжі, але й менше розважатися, більше молитися, читати духовну літературу і ходити до церкви. Для багатьох віруючих це час, коли стають більш милосердними та уважними до інших людей.

Чому 48 днів, а не 40

Великдень у 2026 році святкується 12 квітня, а Великий піст закінчується днем раніше. Отже, Великий піст триває 48 днів. У вірян часто виникає закономірне питання – чому піст 48 днів, якщо Ісус був у пустелі 40 днів?

Справа в тому, що піст насправді рахується за хитромудрою церковною системою. Спочатку йдуть 5 повних тижнів і 5 днів шостого тижня (до п'ятниці) – це 40 днів так званої Святої чотиридесятниці.

Потім відзначається Лазарева субота і Вербна неділя, і з сьомого понеділка до суботи триває Страсний тиждень, присвячений спогаду останніх днів земного життя Христа.

Всього виходить 48 діб, які включають 40 днів, що символізують молитву Христа в пустелі, та 8 днів умовної «підготовки» до Великодня.

Що можна, а що не можна їсти у цей час

Під час Великого посту існують обмеження у харчуванні. Не можна їсти їжу тваринного походження і в усьому потрібно дотримуватися помірності, не переїдати.

Ось основні правила:

Не можна їсти м'ясо, молочні продукти, яйця, а також пити алкоголь і їсти солодке, у складі якого є продукти тваринного походження (наприклад, желатин).

Можна їсти овочі, фрукти, крупи, бобові, гриби, горіхи і насіння.

У будні багато хто їсть тільки після певного часу, а іноді дотримуються «сухої дієти» – вживають тільки хліб, овочі, фрукти і п'ють воду.

По суботах і неділях, а також у деякі дні пам'яті святих (якщо вони припадають на будні) дозволяється вживати рослинну або оливкову олію і вино.

Втім, обмеження в пості можуть бути пом'якшені для певних категорій людей, таких як вагітні, діти, літні, хворі та зайняті важкою фізичною працею.

Церква радить усім, хто планує дотримуватися посту, проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.

Це не вважається порушенням, оскільки в християнстві свята створені для людини, а не людина для свят.

Коли можна їсти рибу у Великий піст

Загалом рибу з кістками не можна їсти під час Великого посту. Але є два винятки:

На Благовіщення (25 березня) дозволяється їсти рибу, оскільки це велике свято.

(25 березня) дозволяється їсти рибу, оскільки це велике свято. У Вербну неділю, яка відзначається перед Страсним тижнем, теж можна їсти рибу.

В інший час рибу зазвичай не їдять, але деякі вважають, що морепродукти без кісток (наприклад, креветки) їсти можна.

Найбільш суворі обмеження

Особливо суворих обмежень варто дотримуватися першого дня Великого посту (23 лютого) та Страстної пятниці (10 квітня), коли віряни разом із духовенством літургійно переживають смерть і поховання Ісуса Христа. Крім харчових обмежень, пост передбачає утримання від шкідливих звичок, гучних святкувань та розваг.

Після Вербної неділі (5 квітня) настає Страстний тиждень (6–11 квітня) — час особливо суворого посту і грибоких молитов.

Під час Чотиридесятниці церква рекомендує відмовитися від їжі тваринного походження: м’яса, молочних продуктів і яєць. У понеділок, середу та п’ятницю вірянам дозволяється лише сухоїдіння — хліб, овочі, фрукти, вода та узвар. У вівторок і четвер — гаряча їжа без олії. А у суботу та неділю — гаряча їжа з олією.

Особливе правило діє у Велику суботу перед Великоднем (11 квітня): дозволяється тільки сухоїдіння або повне утримання від їжі до нічного богослужіння.

Дотримання посту допомагає не лише очистити тіло, а й духовно налаштуватися на святкування Воскресіння Христового, відчути гармонію та внутрішній спокій.