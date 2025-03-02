Відзавтра у християн починається Великий піст перед Великоднем

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Вже завтра, 3 березня, у християн розпочинається Великий піст. Він є найбільш тривалий у церковному році відповідно до православної традиції. Про це повідомили у Православній церкві України.

Як раніше розповідав «Кременчуцькому Телеграфу» настоятель Свято-Миколаївського собору протоієрей Володимир Макогон, під час Великого посту віряни мають обмежити себе у «плотських задоволеннях» і це стосується не лише їжі. За словами священника, Великий піст пропонує християнам «зануритись у самого себе» — такі обмеження мають допомогти перемогти духові «над плоттю».

Посту можуть не дотримуватись люди із захворюваннями, вагітні жінки, військові та ув’язнені. Великий піст у 2025 році триватиме до 19 квітня.

Зазначимо, що в Україні мусульмани розпочали святкування священного місяця Рамадан після заходу сонця 28 лютого. Як раніше розповідав «Телеграфу» Імам (голова — ред.) мусульманської громади Кременчука шейх Тагір Таіров, Рамадан — це дев’ятий місяць за місячним календарем, на честь якого називається й піст, який мусульмани тримають протягом 30 днів. Цьогоріч він триватиме з 1 по 29 березня, а закінчиться він святом Ід аль-Фітр (Рамадан-Байрам) 30 березня.