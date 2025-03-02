У кременчуцькій бібліотеці проведуть тренінг для жінок про емоційну рівновагу

Під час зустрічі психологиня Марина Ковтун розповість, як зберігати внутрішній ресурс, долати стрес і відновлювати емоційну рівновагу
5 березня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці проведуть тренінг із психологинею Мариною Ковтун. Учасниці дізнаються, як підтримувати внутрішній ресурс та знижувати рівень стресу. Про це повідомили у Кременчуцькій централізованій бібліотечній системі.
Під час зустрічі психологиня Марина Ковтун розповість, як зберігати внутрішній ресурс, долати стрес і відновлювати емоційну рівновагу. Також учасниці дізнаються про техніки самодопомоги, що допоможуть підтримувати себе у складні моменти.
Формат заходу передбачає живе спілкування у тренінговому форматі, йдеться у повідомленні.
Захід відбудеться о 14.30 у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці за адресою вул. Європейська, 66/13.
Нагадаємо, актриса Ірма Вітовська представила моновиставу «Київська перепічка» у Кременчуці.
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