Тролейбусний маршрут №26А+ матиме додаткові рейси ввечері

Завтра у Кременчуці почнуть пускати додаткові рейси по тролейбусному маршруту № 26А+ (вул. Академіка Герасимовича — вул. Молодіжна). Тролейбус відправлятиметься о 20.29 із зупинки «вул. Молодіжна» та о 21.40 від зупинки «вул. Академіка Герасимовича» у депо. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук. Офіційний».
Вказали, що рейси додали через звернення громадян.
Нагадаємо, у Кременчуці додали рейс тролейбусного маршруту №18А+
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.