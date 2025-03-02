Тролейбусний маршрут №26А+ матиме додаткові рейси ввечері

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Завтра у Кременчуці почнуть пускати додаткові рейси по тролейбусному маршруту № 26А+ (вул. Академіка Герасимовича — вул. Молодіжна). Тролейбус відправлятиметься о 20.29 із зупинки «вул. Молодіжна» та о 21.40 від зупинки «вул. Академіка Герасимовича» у депо. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук. Офіційний».

Вказали, що рейси додали через звернення громадян.

Нагадаємо, у Кременчуці додали рейс тролейбусного маршруту №18А+