Загинув у свій день народження. Молодший сержант Валерій Кабачок з Кременчуччини загинув на Харківщині

Молодший сержант Валерій Кабачок схилив голову 11 лютого на Харківщині. Захисник загинув від російського артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Катеринівка Харківської області.
Валерій Кабачок народився 11 лютого 2003 року у селі Горошине Кременчуцького району. Одразу після школи пішов навчатися на військового. У рідному селі його пам’ятають з щирою посмішкою на обличчі та готовністю допомогти кожному, хто просив.
У молодого воїна залишилися мама, рідні та близькі. Попрощалися з Валерієм Кабачком 17 лютого у селі Горошине Оболонської громади.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
