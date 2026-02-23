Загинув у свій день народження. Молодший сержант Валерій Кабачок з Кременчуччини загинув на Харківщині

Сьогодні, 08:15

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна