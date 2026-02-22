Де у Кременчуці в понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У понеділок, 23 лютого, у зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас повітряних ліній, виконанням планових ремонтних робіт та робіт з технічного обслуговування електромереж у Кременчуці та на території громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні на деяких вулицях. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/1,33;

пров. Володимира Кисельова, 2/3,6/4,13;

Лебедина, 5-40/4;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;

пров. Ринковий, 1/13,7/13,9;

вул. Полковника Оксанченка, 5-69;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

вул. Європейська, 83/18-87;

пров. Кар’єрний, 1/4 -23;

пров. Козачий, 2/7-23;

вул. Криворудна, 2-14;

пров. Льва Євселевського, 3-19;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 83-120;

вул. Підгірна, 1-38;

вул. Піщана, 13-26;

пров. Піщаний, 5-27Б;

вул. Скеляста, 34;

пров. Степана Бандери, 19-40/40;

вул. Хорольська, 30-67/18;

пров. Веселий, 23-36;

вул. Героїв Маріуполя, 4;

вул. Європейська, 6/72,8/79;

вул. Залізнична, 3-17;

вул. Заміська, 3-21;

пр. Заміський, 1/5-7;

туп. Караїмський, 1/15-12;

пров. Ланковий, 4-11/16;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-21;

пров. Подовжній, 1-7;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 52-111;

пров. Трудовий, 3-14/12;

вул. Юрія Руфа, 74-131;

вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;

вул. Гетьмана Сомка, 2А-23;

вул. Громадянська, 26-55;

пров. Дачний, 1-11;

пр. Дачний, 3-15;

пр. Миколи Руденка, 2/20-22/1;

вул. Раїси Кириченко, 3-26;

пров. Центральний, 11;

вул. Юрія Липи, 12-46;

пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29-33;

вул. Перекопська, 40;

вул. Європейська, 60А;

туп. 2-й Озерний, 2/27-8;

туп. 3-й Озерний, 3-8;

вул. Софії Русової, 58-72;

пров. Козака Кременя, 25-37;

пр. Озерний, 3-10А;

вул. Перекопська, 4-51Б;

вул. Садківська, 39-54;

пров. Садківський, 25-56;

пров. Технічний, 15-29;

пров. Грушевий, 2-28;

пров. Дачний, 6А,16,28;

вул. Дніпровська, 28;

вул. Перекопська, 2;

вул. Республіканська, 95;

пров. Січовий, 1/1-17;

пров. Перекопський, 10;

вул. Правобережна, 4;

вул. Республіканська, 93А,95;

вул. Республіканська;

вул. Академіка Герасимовича, 49,51;

вул. Василя Стуса, 51-64;

вул. Гайдамацька, 11/21-44;

пров. Грузинський, 3-9/20;

вул. Кавалерійська, 2-49;

вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;

вул. Ліщинова, 4-31;

пров. Сергія Петренка, 1-33;

вул. Чорноморська, 15/10-66;

пров. Бородінський, 1-33;

пров. Космонавтів, 1-9;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Пилипа Орлика, 4-11А;

пров. Чигиринський, 2-31;

пров. Чорноморський, 4-17;

туп. Космонавтів, 1,2;

туп. Пилипа Орлика, 3А;

пров. Конституції, 3-10;

пров. Кремневий, 4-16;

вул. Одеська, 9-31А;

пров. Пшеничний, 2-13;

вул. Соломії Крушельницької, 4-63;

вул. Дніпровська, 28;

вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1;

вул. Затонна, 24;

вул. Гійома Боплана, 4-15/9;

туп. Марка Жмайла, 3-8;

пров. Центральний, 8, 10;

вул. Юрія Липи, 3/3-13/16;

вул. Батуринська, 1-21;

вул. Деповська, 96-100;

вул. Миколи Кучми, 85, 94;

пров. Новоіванівський, 3-23/19;

вул. Новоіванівська, 17А-38;

вул. Силікатна, 2/12-15;

пров. Силікатний, 1-17/18;

пров. Тихий, 6;

вул. Ярмаркова, 2/5-20;

вул. Миколаївська, 1,1А,7,9,12,16;

вул. Покровська, 9/14;

вул. Тараса Шевченка, 14/10,16А,16/5,19/3;

вул. Небесної Сотні, 4/1,6/20.

вул. Івана Мазепи, 47,63/12;

вул. Левка Лук’яненка, 5,5А;

вул. Софіївська, 68-80/13;

вул. Троїцька, 69/15;

вул. Арсенальна, 2/6,3А;

вул. Переяславська, 39/2-55;

вул. Сержанта Мельничука, 3-18А;

пров. Турбінний, 4-14А;

вул. Академіка Герасимовича, 141-204;

вул. Гайдамацька, 147;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Івана Чорнобаби, 3-27;

вул. Ярослава Мудрого, 8А;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Чумацький Шлях, 125-129;

туп. 2-й Володимира Вернадського, 2-7;

вул. Володимира Вернадського, 45, 75;

пров. Володимира Вернадського, 21/1;

вул. Лікаря Бончука, 18-33;

вул. Правобережна, 17-40А;

вул. Сонячна, 1-21;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 82;

вул. Республіканська, 87;

вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;

вул. Володимира Вернадського, 57-80;

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;

вул. Портова, 3-26/6;

вул. Правобережна, 33;

пров. Придніпровський, 2-19;

вул. Східна, 3;

вул. Шістдесятників, 1-26/2;

пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;

вул. Новосхідна, 14/26-36;

вул. Правобережна, 47,47А;

пров. Правобережний, 1А-47А;

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;

вул. Східна, 2/3-38;

вул. Чорних Запорожців, 12-20;

вул. Шкільна, 1-11/9;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 6А,11;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

туп. 2-й Перекопський, 21;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

пров. Козака Кременя, 1-23;

вул. Озерна, 3-21/5;

пров. Озерний, 2/23-10;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

пров. Перекопський, 9А;

вул. Садковська, 15/20-48;

пров. Садковський, 2-38;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Софії Русової, 9-72А;

пров. Технічний, 1/14-13;

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 42А-57/2;

вул. Республіканська, 93,93А;

пр. Георгія Петька, 4;

вул. Кавказька, 1-43А;

вул. Петра Прокоповича, 1-31;

вул. Соломії Крушельницької, 44-85;

пров. Заводський, 3-8;

пров. Лубенський, 1-59/1;

вул. Олександра Печерського, 2-60;

вул. Івана Приходька, 134-156;

вул. Соломії Крушельницької, 1А-17;

пр. Юнацький, 2,6А.

З 8.00 до 18.00:

туп. 1-й Озерний, 4-8;

туп. 2-й Озерний, 2/27-8;

туп. 2-й Перекопський, 21;

туп. 3-й Озерний, 3-8;

пров. Грушевий, 2-28;

пров. Дачний, 6А,16,28;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

пров. Козака Кременя, 1-37;

вул. Космічна, 1-20;

вул. Озерна, 3-21/5;

пров. Озерний, 2/23-10;

пр. Озерний, 3-10А;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Перекопська, 2-51Б;

пров. Перекопський, 9А,10;

вул. Республіканська, 93-146;

вул. Садківська, 15/20-54;

пров. Садківський, 2-56;

туп. Садковський, 3/3-23;

пров. Січовий, 1/1-17;

вул. Софії Русової, 9-72А;

вул. Правобережна, 4;

пров. Технічний, 1/14-29;

пров. Олексія Бутовського, 4-51;

вул. Проліскова, 1-11;

туп. Пугачова, 1-21;

туп. Спокійний, 1-14;

вул. Юрія Кондратюка, 1-30А;

вул. Юрія Липи, 41-68/39;

пров. 1-й Весняний, 3-13;

пров. 2-й Весняний, 2-13;

пров. Августина Волошина, 1-46;

вул. Ботанічна, 1-34;

вул. Весняна, 3-19/5;

проїзд Весняний, 7-12;

проїзд Володимира Константиновича, 7-39;

пров. Гетьмана Сомка, 7/2;

вул. Громадянська, 56-61/32;

проїзд Івана Калиновича, 1-60;

вул. Кільцева, 12-34;

пров. Князя Олега, 1-48/15;

вул. Кооперативна, 77-131/5;

пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5;

вул. Миколи Пирогова, 4-44/4;

пров. Миколи Пирогова, 1/13-8;

вул. Нескорених, 15-54;

вул. Юрія Кондратюка, 2-26;

вул. Вадима Пугачова, 52/130;

вул. Михайла Драгоманова, 33/5.

З 8.00 до 16.00: