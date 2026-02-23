З 1 березня збільшуються розміри адресної підтримки для родин загиблих Захисників України

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 238

Починаючи з 2027 року розміри цих виплат індексуватимуться щороку з 1 березня у порядку, встановленому Кабінетом міністрів

З 1 березня 2026 року набуває чинності постанова уряду від 5 лютого 2026 року № 154, яка вносить зміни до постанови від 3 серпня 2020 року № 674. Документ стосується додаткового соціального захисту окремих категорій осіб. Про це повідомило Головне управління ПФУ в Полтавській області.

Зокрема, передбачається збільшення розміру адресної підтримки для родин військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час захисту України від збройної агресії РФ.

Мінімальний розмір пенсійної виплати або державної соціальної допомоги на кожного непрацездатного члена сім’ї (з числа батьків, дружини або чоловіка), а також на одну дитину загиблого Захисника чи Захисниці, якій замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на особу. Наразі цей розмір становить 7 800 грн.

Також зросте мінімальний розмір виплат для сімей, у яких пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів родини загиблого Захисника чи Захисниці (крім непрацездатних батьків, дружини або чоловіка). У таких випадках виплата становитиме не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім’ї, замість чинних 6 100 грн.

Крім того, встановлено, що починаючи з 2027 року визначені розміри мінімальних виплат індексуватимуться щороку з 1 березня у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Перерахунок пенсій і державної соціальної допомоги відповідно до зазначених змін буде здійснений за матеріалами пенсійних (особових) справ. У березні виплати надійдуть одержувачам у збільшених розмірах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що уряд підвищить мінімальні щомісячні виплати для сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.

У 2026 році розміри щомісячної стипендії дітям загиблих Захисників у Кременчуці збільшили з 2000 грн до 3000 грн. У Кременчуці щомісячні виплати для дітей загиблих на війні захисників затвердили у березні 2025 року.

Минулого року ми писали, що у Полтавській області дітям загиблих військових виплачиватимуть по 10 тисяч гривень щорічно.