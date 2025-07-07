У Полтавській області дітям загиблих військових платитимуть по 10 тисяч гривень щорічно

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 325

Затвердили новий порядок грошових допомог: до 20 тис. грн пораненим військовим та щорічні 10 тис. грн дітям загиблих. Як отримати — інструкція

Полтавська обласна рада затвердила оновлений порядок використання коштів обласного бюджету на допомогу Захисникам і Захисницям України, які зазнали поранень, та дітям загиблих військових. Про це стало відомо з проєкту рішення від 26 червня.

Згідно з документом, допомогу можуть отримати громадяни, зареєстровані на території Полтавської області. Кошти надаються в межах Комплексної програми реабілітації та соціального захисту ветеранів, яка діє до 2025 року.

Хто може отримати допомогу:

Військові, які зазнали поранень, контузій або каліцтва під час бойових дій — одноразова виплата до 20 тисяч гривень.

Діти загиблих або померлих Захисників — щорічна допомога у розмірі 10 тисяч гривень на кожну дитину (до 18 років або до завершення навчання у виші, але не пізніше 23 років).

Як отримати допомогу:

Подати заяву до комісії через органи місцевого самоврядування або напряму. Надати копії необхідних документів: паспорт, ІПН, військовий квиток, довідку про обставини поранення та медичну документацію. Вказати банківський рахунок для перерахування коштів.

У разі подання заяви через довірену особу потрібна нотаріальна довіреність або завірення з військової частини чи медзакладу.

Виплати дітям загиблих проводитимуть щороку до Дня захисту дітей — 20 листопада.

Виплати здійснюються після рішення спеціальної комісії, яка працює при Полтавській обласній військовій адміністрації.

Усього зі змінами різні напрями програми планують профінансувати на 49 млн 933 тис. грн у 2025 році. На надання одноразової допомоги військовим заклали 16 млн грн. На допомогу дітям — 13 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці затвердили щомісячні виплати для дітей загиблих на війні захисників.