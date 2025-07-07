У Полтавській області дітям загиблих військових платитимуть по 10 тисяч гривень щорічно

Затвердили новий порядок грошових допомог: до 20 тис. грн пораненим військовим та щорічні 10 тис. грн дітям загиблих. Як отримати — інструкція
Полтавська обласна рада затвердила оновлений порядок використання коштів обласного бюджету на допомогу Захисникам і Захисницям України, які зазнали поранень, та дітям загиблих військових. Про це стало відомо з проєкту рішення від 26 червня.
Згідно з документом, допомогу можуть отримати громадяни, зареєстровані на території Полтавської області. Кошти надаються в межах Комплексної програми реабілітації та соціального захисту ветеранів, яка діє до 2025 року.
Як отримати допомогу:
У разі подання заяви через довірену особу потрібна нотаріальна довіреність або завірення з військової частини чи медзакладу.
Виплати дітям загиблих проводитимуть щороку до Дня захисту дітей — 20 листопада.
Виплати здійснюються після рішення спеціальної комісії, яка працює при Полтавській обласній військовій адміністрації.
Усього зі змінами різні напрями програми планують профінансувати на 49 млн 933 тис. грн у 2025 році. На надання одноразової допомоги військовим заклали 16 млн грн. На допомогу дітям — 13 млн грн.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці затвердили щомісячні виплати для дітей загиблих на війні захисників.
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