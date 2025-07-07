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Експосадовицю з Полтави судитимуть за зловживання службовим становищем у межах програми «Сади Перемоги»

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 176

Колишню працівницю міського управління підозрюють у службовому зловживанні, через яке громада втратила понад 190 тис. грн. Полтавська прокуратура скерувала справу до суду

Полтавська окружна прокуратура скерувала до суду ще один обвинувальний акт стосовно колишньої працівниці міського управління земельних ресурсів. Її підозрюють у службових зловживаннях та внесенні недостовірних даних до офіційних документів. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, у 2022 році під час реалізації місцевої програми «Сади Перемоги» жінка підписала документи із завищеними показниками площ оброблюваних земель. Через це п’ять фермерських господарств незаконно отримали понаднормове фінансування. Загальна сума збитків для бюджету громади — понад 190 тисяч гривень.

Справу відкрили за ч.1 ст.366 і ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України. Міська рада також подала цивільний позов для відшкодування завданих збитків.

Це вже не перший судовий процес щодо підозрюваної — навесні проти неї було направлено ще один обвинувальний акт, який нині розглядає Шевченківський районний суд Полтави.

Нагадаємо, у Полтаві триває розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів на закупівлі дронів: перед судом постануть колишні чиновники.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава зловживання службове становище прокуратура
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