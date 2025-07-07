У Полтаві внаслідок ДТП загинув 90-річний водій ВАЗа

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7 липня близько 11.00 у Полтаві, поблизу перехрестя вулиць Чумацький Шлях та Шевченка, сталася смертельна аварія. Зіткнулися автомобілі ВАЗ та Renault. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними поліції, за кермом ВАЗу перебував 90-річний чоловік, а Renault керувала 37-річна жінка. Після аварії водія ВАЗу виявили без ознак життя. Причину смерті має встановити судово-медична експертиза. Стан здоров’я водійки наразі уточнюється.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що поблизу села Юрки Кременчуцького району сталася смертельна аварія — автомобіль Seat злетів з дороги та перекинувся.