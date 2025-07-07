На Полтавщині в ДТП загинув 51-річний водій: авто перекинулося біля села Юрки

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5 липня близько 14.30 поблизу села Юрки Кременчуцького району сталася смертельна аварія — автомобіль Seat злетів з дороги та перекинувся. Про це 7 липня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, 51-річний водій легковика не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Слідчий підрозділ поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві ВАЗ врізався в дерево — постраждала водійка.